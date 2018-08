Fernando Alonso: "Tengo ganas de disfrutar de la vida que no he tenido en 18 años"

El español Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula Uno, categoría en la que no correrá en 2019 y en la que logró dos de sus 32 victorias en Silverstone, indicó en ese mítico circuito inglés que el hecho de que gracias a su carrera deportiva se "haya conocido a España y a Asturias es algo alucinante".

"No tengo la capacidad para pensar lo que puede percibir la gente desde fuera. Pero he sentido mucho cariño de todo el mundo, por todos los mensajes que he recibido estos días, por redes sociales o por lo que te dice la gente, en vivo. Notas el aprecio que te tenían, sobre todo cuando dije que me iba de la F1", explicó Alonso.

"Siento una gran felicidad. Estoy contento; y ojalá que a España le hayan conocido en muchos sitios gracias a uno; o el hecho de ponerte la bandera a la espalda después de ganar y todas estas cosas...eso es motivo de orgullo y felicidad", dijo. "Y como asturiano, ya ni te digo. Ir a Japón y ver en mitad de las gradas a cien personas con la bandera de Asturias y con las uñas puntadas con la Cruz de la Victoria, alucinas. Ni siquiera sabes si ellos sabrán qué significa esa bandera", contestó Alonso.

"Siento mucha felicidad por todo lo que he conseguido. Conseguir 97 podios (en F1), o tres subcampeonatos con Ferrari... y me llegaban mensajes de 'abrazos, que pena' y yo decía: 'Somos subcampeones del mundo'. Esto es algo excepcional, que se echará de menos", explicó.

"Ser reconocido en cualquier país, en Japón.. eso lo he vivido durante quince años de mi vida. Poder tomar yo la decisión de no seguir y que el 50 o 60 te considere el mejor piloto de la parrilla es algo increíblemente excepcional", indicó.

Alonso, que llega al legendario circuito inglés encabezando el WEC (siglas en inglés del certamen: World Endurance Championship) junto al suizo Sebastien Buemi y al japonés Kazuki Nakajima, con los que ganó las dos primeras pruebas, las Seis Horas de Spa (Bélgica), en mayo; y las 24 Horas de Le Mans (Francia), en junio; efectuó estas declaraciones en un encuentro con los cinco medios españoles presentes en Silverstone.

"Ganar siempre está bien, independientemente de que ya lo hayas hecho en otras categorías. El campeonato ha empezado bien, con dos victorias y dos 'poles' en las dos primeras carreras, que nos dan veinte puntos de ventaja", comentó en Inglaterra Alonso, vencedor en esta pista de los Grandes Premios de Gran Bretaña de 2006 (con Renault) y 2011 (con Ferrari).

"Pero sabemos que va a estar abierto hasta el final. Habrá carreras que gane el coche 7; otras, el coche 8... tenemos estas dos (victorias) de margen; pero sabemos que va a estar igualado. No creo que vayamos a ganar todas las carreras", opinó Alonso.

"Y estaría bueno volver a ganar, porque darías un paso grande y tendrías un colchón muy importante; porque si te sale mal una carrera y ganan ellos (en referencia al otro Toyota), se reduce el margen; pero si les pasa algo a ellos, el margen de error que tendrán será mínimo", comentó Alonso, que comentó que pasó unas jornadas de vacaciones "en Francia, en la costa de Córcega, tomando el sol", antes de pasar "cuatro o cinco días en (su) Asturias (natal)".

"No me siento más aliviado en este campeonato; estoy igual que si estuviera en la Fórmula Uno", comentó Alonso, que el martes pasado anunció que en 2019 ya no correrá en la categoría reina del automovilismo, en busca de nuevos retos. "Estoy bien, igual que estoy en la F1. Siempre que estoy en un fin de semana estoy contento. Concentrado en el trabajo que hay que hacer, obviamente; y en las cosas que probamos, con el equipo", explicó a Efe el genial piloto asturiano este viernes en Silverstone.

"Estoy contento, también, de haber podido tener unos días de vacaciones y descanso, después de una temporada exigente", manifestó Alonso, que bromeó acerca del buen ambiente que reina entre los integrantes de su equipo -Buemi y Nakajima- y los de su principal rival, el otro Toyota TS050-Hybrid (el 7), que pilotan el inglés Mike Conway, el argentino José María 'Pechito' López y el japonés Kamui Kobayashi, que este viernes marcaron el mejor tiempo en la jornada de entrenamientos libres.

"Estamos tomando el postre juntos de buen rollo, porque estamos de cara al púbico; pero ahí adentro, en la habitación de atrás, aquello es la jungla", indicó Alonso, entre risas. "Y tenemos la 'play station', jugamos a las cartas... ha sido algo muy especial desde el principio. Quizá sea la resistencia, que es algo más relajada; y con un sentido de equipo mayor que el que hay en la F1", opinó.

"No sé cómo será mi vínculo con McLaren"

"Aquí ganan las marcas. Si piensas en (las 24 Horas de) Le Mans, piensas en Audi, en Porsche... Nadie, salvo los muy expertos sabe quiénes son los pilotos que ganaron en 2011, por poner un ejemplo. Puede que se acuerden de uno de ellos, pero no de todos ellos, es difícil. La sensación de correr todos para un equipo es especial aquí. Y en Toyota, igual más que en otros equipos", dijo el ovetense, que no explicó, sin embargo, si seguirá después de esta temporada en el WEC vinculado a la marca o no.

"Ya se verá todo, falta casi un año para acabar la 'súper-temporada'. Pero siempre he dicho que me encuentro muy bien, muy cómodo, en un equipo muy profesional", dijo. "La preparación para Le Mans fue sin precedentes y acabar sin ningún percance en ninguno de los dos coches, como hizo Toyota, es algo que no había pasado nunca. Esto me amplía las ganas de seguir en el WEC. Y si así lo hiciese, Toyota sería la mejor opción", afirmó Alonso, que comento también el hecho de que en Asturias, su tierra se vuelvan a instalar pantallas gigantes (como la que habrá en la Feria de Muestras de Gijón) para seguir sus carreras.

"La verdad es que hace unos años era impensable que dieran en una pantalla gigante las Seis Horas de Silverstone. Hace años era impensable que se vieran estas carreras en Asturias y en España, en general. Así que estoy muy contento de que esto suceda, de haber podido contribuir a que el aficionado descubra otras categorías; y otras carreras míticas del automovilismo", admitió a Efe Fernando este viernes en Inglaterra.

"No sé cómo será mi vínculo con McLaren el año próximo. Está todo por hablar, aún. Quiero dejar pasar unas semanas, disfrutar un poco de la libertad o de estar sin el estrés de tener que anunciar la noticia, porque era una decisión tomada hace tiempo. Si os fijáis en el vídeo, mi corte de pelo no es el mismo que llevo ahora; es bastante antiguo", dijo.

Sus próximos retos

"Ahora tengo tres fines de semana seguidos de carreras. Tanto aquí, como en Spa y en Monza, de nuevo en la Fórmula Uno. luego tendré que ver qué cosas voy a hacer, tanto dentro como fuera de los circuitos. Tengo abiertas muchas opciones y las analizaré con mucha calma".

"Tengo ganas de que llegue ya el año que viene y disfrutar un poco de la vida que no he tenido en 18 años. De la familia, de los amigos... pasar mas tiempos con mi chica, tener algún día una familia... son cosas que, como decía en el vídeo, tengo retos más grandes en la vida que los que la F1 me ofrece ahora mismo", afirmó Alonso. "Eso comprende todo, no sólo en el aspecto deportivo; es la vida en general, que no he tenido nunca", recalcó.

"Con miras al año que viene, tendré que ver fechas, carreras, entrenamientos y pruebas; y después de Monza pondré todo en una balanza, veré qué hago. Pero es posible, que al no coincidir con ninguna carrera del WEC, me planteé volver a (las 500 Millas de) Indianápolis. Forma parte de la Triple Corona; y tras ganar Le Mans, las 500 Millas son aun más atractivas. Pero no puedo decir aún ni sí, ni no. No he concretado nada", que admitió que fue un orgullo haber sido un deportista excepcional, tanto en el plano español, como más aún en el de su Asturias natal. "Ha sido un honor y es algo que me ha hecho sentir, y me hace sentir muy feliz", recalcó Alonso este viernes en Silverstone.