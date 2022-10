España ha amanecido en la mañana de este lunes con una sorpresa... que para algunos no es tanta debido a las condiciones climatológicas dadas: Fernando Alonso ha liderado los Libres 1 del Gran Premio de Japón.

Bajo la intensa lluvia de Suzuka, y con menos vueltas que el resto, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 ha dado una lección sobre el agua para marcar el mejor tiempo cuando el resto de la parrilla aún estaba cogiendo sensaciones.

Tal ha sido la exhibición que la cuenta oficial de F1 ha compartido el vídeo de su cámara 'onboard' en redes sociales.

"¡Deslizamiento, deslizamiento y mucha velocidad!", reza el texto de un vídeo en el que se experimentan las sensaciones extremas de Suzuka "como nunca antes lo habíamos visto".

Slipping, sliding, and plenty of speed! 🤩@alo_oficial takes us on a tour of Suzuka as we've never seen it before with visor cam 👀#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/ZRjnhO6vhg