Renault ya avisó de que podríamos llegar a ver a Fernando Alonso subido a un fórmula antes de 2021. Hoy lo han confirmado. El asturiano se va a subir al RS20 en el Circuito de Barcelona para un filming day.

"Va a ser una sensación impresionante tras dos años sin pilotar un Fórmula 1. Creo que va a ser como un nuevo comienzo. Sorprendiéndome por la velocidad del coche, el rendimiento de los frenos, la velocidad en las curvas... Muchas cosas que me van a sorprender de nuevo y estoy deseando que llegue", ha confesado un ilusionado Alonso.

Desde que se retiró en 2018 no ha vuelto a subirse a un monoplaza y que mejor que hacerlo en el circuito donde lo hizo por primera vez hace 20 años. "Es muy especial volver a estar en Barcelona. Recuerdo mi primer test con Benetton en el año 2000 fue en Barcelona y ahora va a ser en el mismo circuito 20 años después".

No hace mucho que se confirmó el fichaje de Fernando por Renault, y fue en septiembre su primera visita a la fábrica para conocer al equipo y empezar a trabajar en el simulador, aunque reconoce que la situación actual con el coronavirus no ha ayudado: "Prepararse para este test no fue fácil, creo que con las restricciones por el covid no hemos podido hacer los preparativos con normalidad, no hemos tenido muchos días para el simulador, pero, sin embargo, creo que estamos preparados".

Hoy tendrá 100 kilómetros para grabar y conseguir imágenes y donde intentará "maximizar esas vueltas" para descubrir y aprender "tanto como sea posible".