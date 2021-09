El adiós de Kimi Raikkonen a la Fórmula 1 ha dejado un vacío tremendo a los amantes del motor que se iniciaron a comienzos de siglo. De la escuela de los Schumacher, Massa o Kubica, tan solo queda Fernando Alonso sobrepasando la barrera de los 40 años, teniendo por detrás a Lewis Hamilton y Sebastian Vettel.

La retirada de 'Iceman' ha provocado múltiples impresiones en el 'Gran Circo', aunque una de las más relevantes ha sido la de su excompañero en Ferrari en 2014, el propio Fernando.

El asturiano ha alabado la profesionalidad del finlandés a lo largo de su carrera: "Siempre limpio y respetuoso, también duro pero de la vieja escuela, sin trucos. En ese sentido le echaré de menos porque sabías que podías confiar en Kimi cuando ibas rueda a rueda porque nunca te pondría en peligro. Era un rival limpio".

A su vez, ha señalado que a pesar de compartir equipo, nunca terminó de conocer del todo a Raikkonen: "No mucho, no le conozco lo suficiente como para tener una opinión. Sabemos que Kimi es especial, tímido, yo fui su compañero en 2014, en Ferrari, pero ese año no tuvimos la ocasión de conocernos más que ahora".

"Pero siempre habrá veinte pilotos, cambiarán los órdenes y en algún momento nos iremos. Es su decisión, tiene una carrera increíble y disfrutó de su tiempo aquí. Le deseo lo mejor para el futuro", ha zanjado 'Magic' en la rueda de prensa de la FIA previa al fin de semana en Zandvoort.