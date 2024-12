Fernando Alonso responde a los que le llaman viejo: "Están esperando a que me haga mayor..."

Tras lograr ocho podios en 2023 y a pesar de que el AMR24 no diera para más esta temporada, muchos han achacado el bajón de Fernando Alonso con Aston Martin a su edad.

El asturiano, con 43 años, ha terminado noveno en el Mundial con 70 puntos... y eso que ha estado lesionado en la recta final de la temporada.

Tras la carrera en Yas Marina, el bicampeón quiso resaltar que su hambre sigue intacta a pesar de la edad.

"Me he sentido bien, me he sentido motivado todo el año, incluso ahora a final de año que no teníamos grandes objetivos, se ha visto que en Qatar o en Abu Dhabi, aunque sea por un noveno o por un octavo, yo siempre doy el máximo", explicó en declaraciones que recoge 'Marca'.

De hecho, quiso referirse a aquellos que ya quieren retirarle: "Así que esas ganas siguen intactas. No es algo que puedas preparar, un día lo tienes y un día no lo tienes. Parece que desde fuera están esperando que me haga mayor, pero ese día nunca me llega por ahora. Si un día no lo tengo, si un día estoy menos motivado, pues lo dejaré".

"A veces salgo el 14º y no sé por qué pienso que voy a acabar en los puntos o si salgo el octavo pienso que voy a acabar en el podio... Siempre tengo hambre", añadió Alonso.