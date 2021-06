El regreso a la Fórmula 1 no está siendo sencillo para Fernando Alonso, que todavía se está acostumbrando poco a poco a su Alpine A521, un coche que no está preparado para grandes gestas al menos en este 2021.

Alonso lo sabe y se resigna a ello aunque recuerda con nostalgia sus momentos de gloria: "Todos aman ganar, no solo en la F1 ni en el mundo del motor, sino que en todos los deportes, una vez que pruebas la victoria odiarás perder por el resto de tu vida y esa es una motivación suficiente para el resto de la vida".

En la rueda de prensa previa al GP de Azerbaiyán el español afirmó que es "un deporte diferente" estar en el medio de la parrilla, alejado de la lucha por los podios y las victorias cada fin de semana.

"Todo lo que haces ahora, cuando no tienes el paquete ganador, es para estar listo para ese momento y tienes que estar seguro que mejorarás cada día, todo tiene que estar listo para el fin de semana", detalla el bicampeón del 'Gran Circo'.

Y añade: "Cuando tienes el paquete completo y tienes la posibilidad de ganar, esa es la magia de este deporte y todo lo que hiciste de antes fue la preparación para ese momento".

Limitaciones en clasificación

El de Alpine asegura que su monoplaza tiene "limitaciones" en las jornadas de sábado, cuando se celebran las clasificaciones: "Estoy feliz con los domingos, no con los sábados y la limitación que tenemos hasta ahora es el manejo de ruedas".

"Me siento feliz y me siento mejor de lo que esperaba con mi vuelta, lo disfruto mucho cada fin de semana, hasta cuando no tenemos carrera extraño los GP, disfrutaré mucho las carreras entre Francia y Austria", vuelve a insistir sobre el cambio en el mundial a partir de Francia.

"La segunda razón es el equipo que es fantástico, la atmósfera que tenemos ahora, la motivación, el trabajo duro que todos hacen, como mejoramos cada fin de semana, los pequeños éxitos que tenemos, como vencemos los malos momentos en algunos fines de semanas, estamos todos unidos en la misma dirección y eso se siente bastante bien cada fin de semana", finaliza Alonso.