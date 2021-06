Para encontrar a Fernando Alonso en la clasificación del Mundial de Fórmula 1 es necesario bajar hasta la decimotercera plaza. Sólo cinco puntos en cinco carreras. Y el español pide paciencia.

Cree que todo podría cambiar a partir del Gran Premio de Francia: "Desde Francia, espero que comience un nuevo campeonato para mí".

"El inicio de la temporada no es el mejor calendario posible para un piloto recién llegado. Tenía Imola, tenía Portimao, dos circuitos en los que no corría desde hace años o en el que nunca he competido, como es Portimao, y los demás corrieron allí hace cuatro meses, en el mundial 2020. Y luego dos circuitos urbanos, Bakú y Mónaco", ha detallado el de Alpine.

"Así que de las primeras seis carreras del campeonato, en cuatro fue extremadamente difícil acostumbrarse", ha indicado el español, que también se ha mostrado esperanzado con respecto a la carrera de Bakú, donde puede pasar de todo.

Su equipo presentará nuevas mejoras el próximo fin de semana en el segundo circuito urbano consecutivo después de Mónaco: "Así que incluso Bakú llega en un momento un poco desafortunado".

Su compañero, Esteban Ocon, ha comenzado mejor el curso, ocupando la décima posición con doce puntos y colándose entre los diez primeros en las últimas dos carreras. Eso es lo que quiere lograr Alonso a corto plazo: estar en los puntos de manera constante.