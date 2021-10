Tras un parón de dos años en los que probó otras disciplinas como el Dakar, la Indy o el WEC, Fernando Alonso regresó a la Fórmula 1 en una temporada que está siendo de transición hasta que en 2022 se ejecute el cambio normativo y lleve a la competición a otra dimensión con una mayor igualdad entre los monoplazas de la parrilla.

A pesar de que su 'redebut' se viese empañado por el envoltorio de un sándwich, al asturiano se le ha visto de menos a más, sintiéndose cada vez más cómo y logrando superar holgadamente a su compañero, Esteban Ocon, en los últimos Grandes Premios.

El bicampeón era consciente del reto que tenía por delante: "Ha llegado lo que esperaba. Sabía qué podían surgir dificultades en mi camino. Lo vimos a la vuelta de Michael. Después de conducir tantos coches diferentes, no sabía exactamente cómo me iría de nuevo en un coche de Fórmula 1".

"Siempre tengo que cumplir. La gente espera ese poco más de mí. Cuando hago lo que hace mi compañero de equipo, generalmente se ve como una decepción. Esto crea altas expectativas. Sin embargo, estoy contento con el regreso. El reto fue grande para adaptarse mental y físicamente a estos coches. Después de dos años, el cuello ya no está acostumbrado al estrés, y ya no tengo 20 años", ha añadido en declaraciones a 'Auto Motor und Sport'.

Seguidamente, Alonso ha reconocido que no se encuentra a su máximo nivel: "Yo diría que soy tan bueno como en 2018 o un poco peor. No estoy 100 % satisfecho con mi rendimiento, sobre todo los sábados. Todavía me resulta difícil entender dónde está el máximo de rendimiento del neumático. Si haces una preparación diferente en la salida o te encuentras con tráfico, el neumático se comporta de manera diferente cuando empujas y comienzas la vuelta. Todavía no lo entiendo del todo. Yo diría que estoy al 95 %. Salvo por eso, todo bien".

"Parte del 95 % es el tiempo que estuve lejos del deporte. Me faltan dos años en los que los neumáticos han evolucionado. En segundo lugar, hay una falta de confianza respecto a la dirección. Después de Bakú está mejor, pero no es algo en lo que formé parte del proyecto de desarrollo desde el principio. Me tuve que adaptar un poco", explica.

A su vez, ya pensando en la próxima temporada y en el nuevo reglamento, Fernando tiene claro que habrá muchos cambios en el 'Gran Circo': "Espero que sea mejor el año que viene. Los coches también serán muy diferentes de conducir. Tal vez toda la parrilla necesite realinear su estilo de pilotaje. Ojalá pueda aprovecharlo".