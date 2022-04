Hace apenas dos días, Alpine mostró en sus redes sociales un divertido vídeo de preguntas en el que Fernando Alonso y Esteban Ocon debían decidir entre dos opciones distintas. Ambos pilotos coincidieron en las condiciones que más les gustan para correr en el Gran Premio de Emilia Romagna: "Con el trazado seco y de día".

La lluvia es uno de los asuntos que más preocupa principalmente al piloto asturiano en Imola, porque "estos coches necesitan mucho más tiempo de reglaje antes de adaptarse a cada circuito en particular". "Después de lo que pasó en Spa el año pasado no hay un plan previsto y no sabemos a qué atenernos", confesó.

"Salir a ciegas a la Clasificación será complicado. Ya digo que no sabemos a qué atenernos cuando aparece la lluvia intensa como este fin de semana en cuanto a reorganización del programa", añadió el bicampeón del mundo de Fórmula 1.

La confianza de Alonso para la cuarta carrera del Mundial de F1 2022, la primera en Europa, es absoluta. También en que las mejoras del A522 se adapten a la perfección al trazado del circuito italiano, aunque es un poco aventurado: "Hay una actualización en la parte inferior de mi coche este fin de semana. Será imposible probarlo mucho dado el formato de esta carrera y las condiciones meteorológicas".

Aunque confiesa que este cambio sirva para mejorar la degradación de los neumáticos: "No creo que cambie mucho en ese sentido. Tuvimos problemas en Bahrein de desgaste, pero depende más de la estrategia, de la suerte con el tráfico o de la forma en la que los trates que del suelo".

La acción de una carrera al sprint es algo que motiva mucho al asturiano: "Vimos el año pasado que el formato sprint funcionó bien en algunas carreras. El sprint en Silverstone fue una carrera muy bonita para mí".

"El año pasado no fue un gran espectáculo porque había pocas razones para que los pilotos hicieran todo lo posible. Con los ocho primeros obteniendo puntos, en lugar de solo los tres primeros, debería haber más motivación para que los pilotos se arriesguen un poco más", agregó.

El Gran Premio de Emilia Romagna no pone nada fácil a los pilotos de la parrilla realizar adelantamientos, y Alonso es completamente consciente de ello: "En Imola, adelantar es difícil pero no imposible, así que espero que veamos algo de acción el sábado y el domingo. Hay muchos puntos en juego en tres fines de semana este año y espero que podamos dar el golpe este fin de semana".