Ferrari quiere "enamorar" a todos con el monoplaza que pilotarán en 2023 Charles Leclerc y Carlos Sainz y por ello ha elegido la fecha del 14 de febrero para presentar el coche del año que viene, ese con el que quieren competir contra Red Bull y Max Verstappen.

Los italianos lo han anunciado con este mensaje en sus redes: "Guarda la fecha. ¿Estás listo para enamorarte?". Un mensaje acompañado de la fecha del 14 de febrero.

Las presentaciones de Ferrari siempre son las más esperadas de la Fórmula 1. Es el equipo más laureado de la competición y el eterno candidato. Y eso que no consigue un mundial de pilotos desde 2007 con Kimi Raikkonen a los mandos del volante.

Leclerc y Sainz quieren que sea ésta la definitiva. Por tercer año consecutivo compartirán equipo. Y lo harán con la ambición de luchar por todo. Este año volvieron a sumar victorias, pero insuficiente para estar en la pelea final.

A mediados de año todo se cayó. El Red Bull de Verstappen era demasiado superior y Ferrari se tuvo que conformar con 'rascar' algunas victorias y luchar por los podios.

SAVE THE DATE: are you ready to fall in love? 😍 ❤ pic.twitter.com/kqO11NUEGO