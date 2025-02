Un expiloto de F1 lamenta que Fernando Alonso no sea pentacampeón "por ocho puntos"

Muchas voces del automovilismo coinciden en algo que concierne a Fernando Alonso: los títulos mundiales en Fórmula 1 no corresponden al talento que atesora. La suerte ha esquivado al asturiano hasta en tres ocasiones.

Tres veces que en la última carrera de la temporada el español tenía opciones de sumar tres mundiales más a sus vitrinas. Esa visión también la comparte Karun Chandhok, expiloto de la escudería española HRT en la temporada 2010.

"Esperaba que ganara más Mundiales si te soy sincero, pero si miras lo que ha hecho hasta este momento. Campeón del mundo en 2005 y 2006, y se quedó a un punto de ganar el título en 2007", ha declarado el indio para el podcast de 'Autosport'.

Chandhok prosigue analizando los dos años que luchó con Ferrari hasta la última carrera: "Si miras los años siguientes a las estadísticas, creo que está a ocho puntos de ser cinco veces campeón del mundo, si a 2007 le sumas 2010 y 2012. Hubiera esperado que fuera varias veces campeón del mundo más que las dos que consiguió".

Asimismo, ha hablado sobre la longevidad de Alonso en el automovilismo, algo que no le sorprende del todo: "Me lo podía imaginar teniendo una carrera muy larga, quizá no hasta los 40 y pico, pero sí hasta los 40, porque Fernando ama el automovilismo. Le encanta irse fuera y correr el Dakar, Le Mans y todo este tipo de cosas".