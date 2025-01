Un expiloto carga contra la actitud de Verstappen y Russell: "Se fue de las manos"

En el Gran Premio de Qatar saltaron chispas entre Max Verstappen y George Russell. El británico pidió una sanción para Max por radio y este respondió con unas declaraciones sorprendentes: "Nunca vi a alguien perjudicar a alguien de forma tan dura. No quiere tener nada que ver con él. Le he perdido todo el respeto".

Y la cosa no quedó ahí. George acusó de Max de haberle amenazado. Las relaciones se rompieron por completo entre ambos. Se pudo ver en la cena de pilotos, donde el piloto de Mercedes no quiso compartir espacio con el cuatro veces campeón de la Fórmula 1.

Y el expiloto Tom Kristensen dice que todo "se ha ido de las manos". Denuncia que los dos "exageraron" y pide que se cambian las aguas. Así lo dice en 'F1 Maximaal': "Los dos exageraron. Me habría gustado que Max le hubiese dicho después de Catar que le había batido en carrera, que era él quien había ganado. No tenía que haber dicho nada más. Lo que pasó no estuvo bien. La culpa es de los dos en mi opinión. Max sobrerreacción en exceso a algo que no pensó que era justo. No creo que sea sólo su culpa, pero no puedes sobrerreacionar".

"Fue demasiado. Algunas veces puedes negarte a responder y marcharte, pero se fue de las manos. Creo que los dos han cometido errores, pero nadie acepta un error en Fórmula 1. Ambas partes tienen algo que decir. No creen que están cometiendo errores, así que siguen señalando con el dedo", dice el expiloto de Dinamarca.

Asegura que es una situación "triste" que el mundo de la Fórmula 1 no se puede permitir. Porque aunque los pilotos sean duros, algunos comportamientos no son tolerables.

"Es triste. Me encanta el deporte, tienes que ser duro, tienes que ser brutal, pero a veces no se eligen las palabras adecuadas. Me encanta escuchar los motores, es lo que me gusta. Deberían de hablar en el circuito en lugar de ante los medios, que sean los coches los que hagan ruido", dice para cerrar Tom Kristensen sobre la que ha sido la 'guerra' de la temporada 2024.