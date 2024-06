Esteban Ocon no tiene fama en la Fórmula 1 de ser el mejor compañero de equipo. Desde que comenzara su carrera ha protagonizado varios enfrentamientos con sus compañeros. El último con Pierre Gasly. Antes también con Fernando Alonso.

Pero el galo no quiere saber nada de ello. Asegura en 'Marca' que es el "piloto más puro": "Estoy a un gran nivel esta temporada. He sido muy fuerte aunque no se haya podido ver por el coche que tenemos. Probablemente soy el corredor más puro que existe con todos los valores juntos".

"En todas las demás competiciones en las que he competido y que tenían el mismo coche, pude luchar por podios y campeonatos", saca pecho Ocon.

Dejará Alpine a final de temporada y todo apunta que firmará por el equipo Haas: "Está habiendo negociaciones y buenas, pero para mí es importante centrarme siempre en lo que tengo que hacer en la pista".

"Eso es lo principal. Si lo haces bien en el camino, siempre hay negociaciones. Mi gente está trabajando duro en segundo plano para encontrar el mejor proyecto y las mejores oportunidades para mí. Por el momento no hay nada más que anunciar. Pero hay muchas discusiones en curso y ojalá antes de verano lo pueda anunciar porque de lo que estamos hablando es si la gente cree en mí o no. Esa tiene que ser la cuestión", apunta Esteban.

Con Alpine está viviendo una auténtica pesadilla este curso. El peor coche de la parrilla junto al Kick Sauber. Y en invierno hará las maletas hacia un nuevo destino.