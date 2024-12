Esteban Ocon carga contra Alpine en su despedida: "No quería que las cosas terminaran así"

Tras el Gran Premio de Qatar, y al parecer sin el beneplácito de Esteban Ocon,Alpine anunció que había sido la última carrera del galo con el equipo y que en Abu Dabi correrá Jack Doohan, piloto que acompañará a Pierre Gasly en 2025.

El excompañero de Fernando Alonso, que ya tiene la mente focalizada en Haas, ha publicado este martes una carta en la que critica que "el plan siempre fue correr una última vez este fin de semana".

"Estaba deseando que ambas cosas ocurrieran. No quería que las cosas terminaran así", ha explicado el galo, que se despide de la escudería de Enstone tras cinco años en su estructura.

Ocon se va con el "orgullo de haber sido el piloto que trajo los mejores resultados del equipo desde su regreso a la competición".

"No me arrepiento de nada, sabiendo que lo di todo en cada sesión. Como siempre lo he hecho", ha añadido Esteban.

En primer lugar, me gustaría dar las gracias a los mecánicos e ingenieros de todas las funciones de la pista, Enstone y Viry-Châtillon, que han corrido junto a mí estas últimas cinco temporadas. Hemos compartido mucho juntos y estoy orgulloso de llamar a muchos de vosotros mis amigos.

Me voy de Alpine/Renault con grandes recuerdos y el orgullo de haber sido el piloto que trajo los mejores resultados del equipo desde su regreso a la competición, subiendo a los dos primeros puestos del podio en Barhéin, Hungría y Brasil. También fue un honor participar en el cuarto puesto del Campeonato de Constructores en 2022. Sé lo mucho que significaron todos esos momentos para todos y la sensación de logro y alegría junto al equipo es lo que me llevo conmigo.

No ha sido un año fácil en la pista para el equipo y la segunda parte de la temporada ha sido especialmente difícil. Por varias razones.

