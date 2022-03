Pierre Gasly tuvo que hacer de tripas corazón para poder finalizar el Gran Premio de Arabia Saudí. El piloto de AlphaTauri se recuperó a tiempo de sus problemas en el cuello pero el dolor de estómago fue el causante del sufrimiento del francés en Yeda. "Fueron las últimas 15 vueltas más dolorosas de toda mi carrera", confesó.

"No sé qué pasó con mis intestinos, pero me estaba muriendo en el coche, gritando de dolor. Estoy feliz porque la carrera terminó y estábamos en el octavo puesto. En las curvas a izquierdas, sentía que me estaban apuñalado en el estómago. No fue agradable, solo se trataba de sobrevivir", añadió Gasly en zona mixta al término de la carrera.

El de AlphaTauri asegura no haber vivido algo así nunca y se pondrá en manos de especialistas para buscar una explicación a lo sucedido: "Fue principalmente en el lado derecho, así que necesito ver al médico".

"En las últimas cinco vueltas se trataba solo de sobrevivir, tenía un dolor enorme. Estaba contando las vueltas hasta el final, y por eso estoy feliz de que lográsemos terminar la carrera octavos", agregó.

Además, las sensaciones con su nuevo monoplaza, el AT03, tampoco acaban de ser positivas: "Debo decir que ha sido muy difícil en cuanto a la fiabilidad los dos primeros fines de semana. Los test fueron muy bien, teníamos mucha confianza".

En Bahrein sufrió un incendio en su coche y en Yeda, su compañero de equipo Tsunoda, ni siquiera pudo participar, pero todavía queda mucho campeonato del mundo por delante: "Perdimos algunos puntos en Bahréin y luego Yuki ni siquiera tomó la salida".

"Como equipo, obviamente es bastante doloroso ver eso, pero confío en que encuentren soluciones. Fuimos muy fiables el año pasado y los últimos años, pero claramente ha sido bastante difícil estos dos primeros fines de semana", concluyó el piloto francés.