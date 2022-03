Laura Camps tiene 16 años y ha logrado el sueño de su vida: entrar en la Academia Ferrari. Un proceso al que han tenido acceso sólo siete jóvenes de todo el mundo. 'Jugones' ha estado con ella.

No pudo contener las lágrimas al conocer la noticia en pleno directo. "Lo siento, no tengo palabras...", decía. En esa academia Ferrari inculcan un claro mensaje: "Formar pilotos ganadores, quieren a los mejores pilotos".

Venía de competir en los karts y entró en Maranello tras ganar un casting en Fórmula 4. "Era la primera vez que me subía al Fórmula 4, yo no me había subido nunca... y da impresión", dice la joven española.

Y aunque es un mundo mayoritariamente de hombres, Ferrari apuesta por la mujer: "Quieren ser los primeros en poner a la mujer en Fórmula 1 para ganar. La misión es esa, ganar siempre". "Siendo chica es un poco complicado, a mí no me importa tener que trabajar el triple si yo voy a llegar allí arriba", dice Camps en 'Jugones'.