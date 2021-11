"Os puedo asegurar que Ferrari está haciendo todo lo que está en nuestras manos para volver a tener un coche ganador el próximo año". Estas palabras de Carlos Sainz dan esperanza para los 'tifosi' de cara a la próxima temporada, cuando entre en vigor el nuevo reglamento de la Fórmula 1.

El español asegura que todas las noticias son positivas con respecto al monoplaza. "Llevamos trabajando en este proyecto desde enero y sí he tenido la oportunidad de verlos, porque he visitado el túnel de viento varias veces y he subido al simulador en él muchas veces como podéis imaginar", dice en 'Marca'.

Afirma Sainz que son "momentos incómodos": "Creemos que progresamos y vamos en la dirección correcta y no sabemos dónde están los demás, de ahí esa impaciencia. No lo sabremos hasta el test de Barcelona".

Es exigente el piloto con el trabajo en Maranello: "No se puede fallar en ningún sitio": "Si quiere ser campeón, decid qué puntos débiles tienen Mercedes o Red Bull este año. Debemos ser los mejores en todo, en el motor, en el chasis, en la forma en la que tratamos los neumáticos, que es un punto débil, en los 'pit-stops', en la estrategia...".

"El motor seguirá siendo muy importante y además es un motor que quedará congelado y tiene que estar seguro de que confiamos en él para competir al más alto nivel los próximos tres o cuatro años", explica el ex de McLaren, que esta temporada ha subido en tres ocasiones al podio.

Ferrari lucha esta temporada por el tercer puesto del Mundial de constructores junto a McLaren, pero esa situación quieren que sea muy diferente en 2022. El equipo de Maranello no gana un Mundial de pilotos desde 2007 con Kimi Raikkonen.