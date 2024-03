El inicio de la temporada de Fórmula 1 no ha sido del todo satisfactorio para Aston Martin. Tras una clasificación en la que Fernando Alonso se quedó a tan solo cuatro décimas de la 'pole position' de Max Verstappen, se esperaba que el ritmo de los de Silverstone fuera algo más competitivo.

Nada más lejos de la realidad. Aston Martin ha dejado claro que, a día de hoy, son el 5º coche a bastante distancia del 4º. Sin apenas batalla, Fernando Alonso solo ha podido ser 9º en el primer Gran Premio de la temporada en Bahréin, algo que ya predijo el piloto asturiano antes incluso de que se apagara el semáforo.

Sin embargo, el verse tan lejos de los de arriba, el bicampeón del mundo no pudo esconder su frustración mientras doblaba al Williams de Sargeant. Al no apartarse de la trazada, el asturiano alzó la mano para reñir al estadounidense cuando este no favoreció el 'adelantamiento'.

Con mucho trabajo por hacer, en Aston Martin piensan ya en el siguiente Gran Premio, el próximo fin de semana en Arabia Saudí, donde tratarán de volver a la batalla por las primeras posiciones.