En lo que va de temporada 2023 de Fórmula 1, Fernando Alonso ha ganado tres de los cinco premios al adelantamiento del mes que se han repartido hasta la fecha... y tiene el cuarto en el bolsillo.

Él mismo dijo tras el Gran Premio de Países Bajos que el galardón debía estar definido después de su increíble pasada a Albon y Russell en la salida.

Eso sí, cuando le preguntan con cuál se queda, al bicampeón del mundo de Fórmula 1 le surgen dudas.

En un acto celebrado este miércoles en el circuito del jarama con 'Finetwork', el asturiano unió el de Zandvoort con el de Bahréin a Lewis Hamilton en la primera carrera.

"Yo creo que es el de Lewis Hamilton en Bahréin, o también el de Zandvoort, porque hace dos años lo hice por fuera, este año por dentro y quizá el que viene lo haga por el medio...", señaló Alonso.

A pesar de ello, se atrevió a dar un veredicto final: "Pero el de Hamilton por la dificultad que llevaba el rival creo que sí es el mejor". ¿Tú con cuál te quedas?

Another Alonso start to add to his highlights reel 🔥🤩#DutchGP@AstonMartinF1pic.twitter.com/qBAiT0GJWt