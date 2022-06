La medida de la FIA contra el efecto rebote se ha vuelto en contra de Mercedes. Ellos han sido quienes más han protestado y curiosamente son quienes más lo van a pagar.

Y Max Verstappen, desde un equipo Red Bull que no sufre por el 'porpoising', parece haber enviado un mensajito a sus rivales: "Si no puedes diseñar un coche bien para eso, entonces es culpa tuya, no es culpa de las reglas. Para mí es un poco una pena".

Quiere dejar claro el campeón que no entiende el cambio de normativa en medio de la temporada: "Diría que creo que es un poco decepcionante que de nuevo que haya un cambio de normativa a mitad de temporada".

Y defiende a los equipos que sí solucionaron estos problemas hace tiempo: "Creo que hay muchos equipos que hicieron un trabajo impresionante para no tener este tipo de problemas, así que es posible esquivarlo".

"Por supuesto que cada circuito es diferente, pero creo que es una pena cambiarlo a mitad de temporada y claramente los equipos han demostrado que puedes pilotar con normalidad o al menos con menos problemas que otros equipos", ha sentenciado.

A pesar de las protestas de Verstappen, todo hace indicar que Red Bull saldrá beneficiado de esto. Porque Ferrari, su gran rival, es otra de las escuderías que más sufren ese efecto rebote y perderán rendimiento al levantar el coche.