Fernando Alonso, a sus 42 años, es el ídolo de la infancia de varios de los pilotos de la parrilla de la Fórmula 1. Muchos han reconocido que vibraron de pequeños con las gestas del asturiano en su época de Renault y después con sus subcampeonatos en Ferrari.

Alex Albon, además, ha contado una divertida historia sobre Fernando y el motivo por el que le considera una "persona top". Unas zapatillas de su marca personal provocaron una anécdota que el piloto ha relatado en un vídeo que ha publicado su equipo, Williams.

"En Singapur, conseguí al gran Alonso para representar las zapatillas. En ese momento, pensé: 'No se las voy a dar a los pilotos, eso es vergonzoso. Sólo se las daré si me las piden'. Y estábamos regresando del 'briefing' de pilotos cuando me dijo que quería un par. Y yo, por supuesto, se las regalé", cuenta el tailandés.

"Literalmente corrí hacia el 'hospitality', le conseguí un par de zapatillas y fue al desfile de pilotos del domingo usando mis zapatillas. Las promocionó... ¡las publicó en Instagram!", ríe Albon.

Uno de los muchos motivos por los que le considera "un chico top". La relación entre Alonso y Albon es magnífica desde hace algunos años en la F1. Y la prueba es esta divertida anécdota sobre sus zapatillas.