Carlos Sainz no ha firmado ningún contrato en la Fórmula 1. Así lo aseguró este jueves en la previa del Gran Premio de Canadá. Se mostró muy contundente, asegurando que le dio la risa al ver estas informaciones que aseguraban que ya se había unido al equipo Williams.

Esa es una de sus opciones en el mercado. También Audi. Y no hay que olvidar que Mercedes sigue sin encontrar sustituto para un Lewis Hamilton que hará las maletas hacia Mercedes.

"No hay nada cerrado. He visto artículos en los medios que dicen que he firmado y no lo entiendo porque no he puesto mi firma sobre ningún papel. Me hace reír, hace meses decían que había firmado por Mercedes o Red Bull, y ahora eso obviamente no va a suceder. Ahora la gente dice que he firmado por Williams y me río", ha dicho el piloto español.

"Esto luego no se castiga. No me refiero a los periodistas que estáis aquí, que estáis dentro de la F1 y sabéis cuando algo se ha firmado. Cuando tenga algo que anunciar, seréis los primeros en saberlo y hablaré abiertamente", dice el compañero de Charles Leclerc, que volvió al podio en el Gran Premio de Mónaco.

A pesar de perder la oportunidad de Red Bull, sigue creyendo que sus opciones son buenas: "Todas las opciones que tengo encima de la mesa son buenas. Estoy feliz y orgulloso por poder escoger mi futuro en la F1".

"No creo que muchos pilotos tengan la oportunidad de elegir dónde van a correr los próximos dos o tres años. Con quien he hablado, me siento querido y eso me hace ser positivo para el futuro", sentencia Sainz, que buscará un nuevo podio en Canadá para seguir acechando a Red Bull en el campeonato de constructores.