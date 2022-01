21 años han pasado desde que Fernando Alonso y Kimi Raikkonen debutasen en Fórmula 1. Mientras que el asturiano lo hizo al volante de un Minardi, el finlandés demostró su potencial con Sauber.

Ambos, campeones del mundo, han marcado una época en el 'Gran Circo', compartiendo decenas de podios, luchando por diversas coronas e, incluso, llegando a ser compañeros de equipo.

Sucedió en 2014 en Ferrari, en el que sería el último año de Alonso en la 'Scuderia'. Sobre esa etapa y la figura del ovetense como 'vecino' de garaje ha hablado 'Iceman' en una entrevista realizada en el podcast oficial de la Fórmula 1, 'Beyond The Grid'.

"Creo que él siempre ha sido muy bueno. Como compañero de equipo, siento que estaba pasando algo extraño entre nosotros. Yo, personalmente y por varias razones, no tuve un buen año, pero todos sabemos que Fernando es rápido cada fin de semana", ha explicado el finlandés, que esta reciente temporada ha decidido retirarse.

"Nunca he estado en la posición de elegir a mi compañero de equipo, pero creo que haber estado a su lado es bueno, siempre te aprieta, no veo nada negativo. Siendo sinceros, yo no estoy nunca centrado en ganar a mi compañero de equipo en clasificación. Para mí, la carrera es la parte más importante de todo el fin de semana", ha añadido.

Sobre Fernando destaca su pulcritud al volante: "Hemos tenido grandes batallas entre nosotros y hemos luchado uno contra el otro más de una vez. Obviamente, los dos estamos en diferentes partes de nuestras carreras, pero una cosa que destacas de él es que se puede correr de forma muy justa, como siempre ha sido".

"Con Fernando ya sabes lo que va a pasar y lo que no va a pasar, en ese sentido, es un piloto diferente. Siempre recibes lo que esperas, mientras que con otros pilotos, no estás seguro de lo que puedan hacer", ha zanjado.