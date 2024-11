'Checo' Pérez no se anda con rodeos: ¿Seguirá en Red Bull en 2025?

A pesar que desde Red Bull reconozcan que 'Checo' Pérezestá siendo un lastre y le señalen como el gran culpable de haber perdido el Mundial de Constructores, todo apunta a que el azteca seguirá en Milton Keynes la próxima temporada.

O al menos así lo asegura el propio piloto, que en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Catar se ha mostrado contundente en este aspecto: "Estaré al cien por cien en Red Bull el año que viene".

"No hablo de mis contratos en F1, no lo he hecho en los 14 años que llevo aquí, pero si renovamos a mediados de temporada ha sido por algo", ha añadido.

De hecho, 'Checo' justifica su bajón por los problemas que ha dado el coche: "Cuando volvimos a Europa la temporada dio un giro de 180 grados, otros equipos encontraron mucho rendimiento en sus coches y nosotros estábamos algo perdidos, a veces sin recibir piezas nuevas, buscando tantas áreas de mejora que acabábamos perdiendo puntos. Nos llevó demasiado tiempo entender qué le pasaba al coche y mi estilo de conducción era mas sensible a estos temas y Max se adaptó mejor".

"Sé que es difícil de explicar a quien está fuera que una carrera estés lejos de otra, pero si no puedes extraer el cien por cien del coche es irrelevante lo bueno que seas. He tenido dificultades en los últimos meses con el coche y ese ha sido el mayor problema", ha zanjado. Tocará ver si Red Bull está en su misma línea.