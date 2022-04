Las sensaciones de Carlos Sainz en el inicio del Mundial de Fórmula 1 2022 son muy positivas. Los dos podios conseguidos en las dos pruebas disputadas demuestran que el piloto español está 'de dulce' y se siente muy cómodo corriendo con el F1-75, un coche muy competitivo.

El de Ferrari tiene un objetivo muy claro: "Me gustaría conseguir una victoria, y lo demás, veremos". Y es que Sainz nunca ha escondido cuál es su mayor deseo desde que llegara al 'Gran Circo': "Sigo persiguiendo mi sueño en la Fórmula 1, que obviamente es ganar la primera carrera y luego un campeonato. Pero para ganar un campeonato, necesitas ganar una carrera".

Lo que era su sueño ya se ha convertido en una meta, porque el español está dispuesto a luchar en cada prueba para seguir colándose en el podio. El inicio de la temporada es prometedor, el segundo puesto en el Gran Premio de Bahrein y el tercero en Arabia Saudí invitan al optimismo y a pensar en grande.

"Seguiré persiguiendo ese objetivo. No estoy diciendo que sucederá, pero eso con lo que me despierto todas las mañanas o me acuesto todos los días, así que deseo que suceda", añadió en unas declaraciones ofrecidas al podcast oficial de la F1, 'Beyond The Grid'.

Estamos ante su segunda temporada en la escudería italiana, pero su rápida adaptación sorprendió a todos, terminando el año pasado incluso por delante de su compañero Charles Leclerc en la clasificación general, al ocupar el quinto puesto.

Ahora, Sainz lo tiene claro, su momento ha llegado. "Hace tiempo que estoy listo para mi primera victoria. Para ganar un campeonato necesitas una victoria y podios consistentes, y en los últimos años, he demostrado, y me lo he demostrado a mí mismo, que cada vez que tuve la oportunidad de conseguir un podio, lo conseguí", sentenció.

"He tenido la oportunidad de ganar una o dos veces, y casi lo logro. Entonces, estoy seguro. Si me das el coche adecuado, creo que puedo estar allí", concluyó el piloto español de Ferrari.