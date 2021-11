Carlos Sainz ha manifestado esta temporada que su cuenta pendiente con el Ferrari era mejorar en las salidas. Y en el Gran Premio de Brasil volvió a sufrir en el comienzo de la carrera.

El español salió lento y perdió la posición con Sergio Pérez y con Charles Leclerc, además de tocarse con su excompañero en McLaren, Lando Norris. Él mismo ha explicado el motivo: el embrague.

"Quizá ha pasado algo con el embrague que no esperábamos y hay que revisarlo bien", dijo el de Ferrari, que cruzó la línea de meta en sexto lugar por detrás de Leclerc.

"Lo he estado mirando un poco ahora, porque obviamente después de la carrera estaba bastante confundido. Hice exactamente el mismo procedimiento que hice ayer. Hoy hice bien el procedimiento y hay que analizar qué es lo que ha sucedido de extraño", explicó Sainz.

Según han informado medios italianos, no fue un error humano. El embrague del SF21 falló y por ello el piloto perdió tantas posiciones en apenas unos metros. "No os podéis imaginar lo mucho que he estado entrenando en este aspecto y lo mucho que me he esforzado", completó Sainz.

El fin de semana fue muy positivo para Ferrari. En su lucha con McLaren en el mundial de constructores, la ventaja ha aumentado hasta los 31,5 puntos a falta de tres carreras para que el mundial llegue a su fin.