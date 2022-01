La excelente temporada de Carlos Sainz no ha pasado desapercibida tras lograr cuatro podios con su Ferrari, finalizar el Mundial en quinta posición y, además, superar a su compañero de equipo, Charles Leclerc.

A pesar de dar la sorpresa, el piloto madrileño busca obtener mejores resultados en la próxima. “Cumplir mis expectativas habría sido acabar un poquito más arriba. Pero, sinceramente, para lo que se me venía encima con un año nuevo en Ferrari, el hecho de adaptarme tan rápido y, sobre todo, acabar la temporada mucho mejor de cómo la empecé me da la confianza de que ha sido un año positivo ”, dice en DAZN.

Además ir ‘in crescendo’, tal y como relata, afirma haber “cogido mucha confianza. Me siento preparado para lo que venga en la próxima temporada”. De toda la temporada, Sainz escoge cuatro momentos, la primera vuelta en Rusia, la remontada de Turquía, la primera carrera y los podios, para expresar, posteriormente, que lo mejor “está por llegar”.

Con respecto al ‘duelo’ con su compañero de equipo, Sainz alaba el talento del monegasco Charles Leclerc: “Me he encontrado en Ferrari con uno de los pilotos más rápidos a los que me he enfrentado nunca. Un piloto muy completo”.

En relación a la adaptación al coche, el español cuenta que comenzó a ir “rápido" y sentirse "cómodo con el coche” en la segunda mitad de competición.

Además de devolver la ilusión a la afición española la ilusión, junto con Fernando Alonso, también se ha ganado el cariño de los ‘tifosi’. “Han visto que Ferrari tiene la capacidad de darle la vuelta a un año malo. Han visto que yo he venido a Ferrari a luchar no a hacer lo que algunos se pensaban”, comenta Sainz. Además, concluye que el objetivo es aspirar a campeonatos del mundo “porque esto es Ferrari”.

