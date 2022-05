A saber qué nivel de cabreo que hay en Ferrari, en una escala del uno al diez, viendo el tremendo destrozo que ha hecho Charles Leclerc a uno de los más históricos e icónicos coches que ha habido en toda la historia de la Förmula 1. El monegasco, en Mónaco', empotró contra las protecciones un monoplaza histórico que, en su día, pilotó Niki Lauda.

Fue durante una exhibición cuando el actual líder del Mundial de Fórmula 1 chocó con dicho Ferrari contra las protecciones, dejando tremendamente dañado el alerón trasero.

"Cuando crees que has tenido toda la mala suerte que se puede tener en Mónaco pierdes los frenos en la 'rascasse' con uno de los coches más icónicos en la historia de la Fórmula 1", compartió en sus redes sociales.

When you thought you already had all the bad luck of the world in Monaco and you lose the brakes into rascasse with one of the most iconic historical Ferrari Formula 1 car. 🙃🔫