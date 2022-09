"Si miro la carrera de Fernando Alonso, el único compañero de equipo a su nivel ha sido Lewis Hamilton, todos los demás no lo han hecho mejor que yo": así, sin tapujos, se mostró Esteban Ocon cuando le preguntaron por su rendimiento en comparación al de su compañero en Alpine.

El francés, que quedó muy por debajo del bicampeón del mundo de Fórmula 1 en 2021, suma 6 puntos más que el asturiano en la presente temporada a falta de seis citas por consumirse en el calendario.

Ello, unido a que en 2023 será el líder del equipo tras la salida de Alonso rumbo Aston Martin, parecen haber dado un plus de confianza a Ocon, que se atrevió a equipararse con Fernando en términos de rendimiento y estadísticas.

Ante sus palabras ha salido al paso Jenson Button, campeón del mundo de Fórmula 1 en 2009 y compañero del ovetense en McLaren-Honda en 2015.

El británico tiene el 'privilegio' de ser el único compañero de equipo que ha vencido al término de la campaña a Alonso, sumando cinco puntos más que Fernando en aquella desastrosa temporada.

"Tendré que estar en desacuerdo", replicó Button en redes sociales, dejando un toque de atención a Esteban Ocon después de sus palabras.

I will have to disagree