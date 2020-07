Daniel Ricciardo no está teniendo el mejor comienzo de temporada posible. Después de su abandono en el GP de Austria, en los Libres 2 del GP de Estigia, que se disputa en la misma pista del Red Bull Ring, ha sufrido un gravísimo accidente tras golpear con su Renault las protecciones en la curva 9 del circuito.

El oceánico perdió por completo el control del RS20 hasta terminar fuera de la trazada. El coche, completamente destrozado, va a necesitar una buena ración de chapa y pintura para estar listo para el fin de semana.

🚩 RED FLAG 🚩 Daniel Ricciardo is off at Turn 9, and the session comes to a halt for now#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/wqIs7MJhwn — Formula 1 (@F1) July 10, 2020

Y es que toda la parte del alerón delantero está inutilizable, además de la zona del difusor y las suspensiones, que quedaron gravemente dañadas. El motor Renault también está en riesgo, y el accidente podría obligar a cambiarlo.

Daniel Ricciardo is out of his car He is being transported back to the pit lane to be checked by doctors#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/ujaHogWNX5 — Formula 1 (@F1) July 10, 2020

Ricciardo, afortunadamente, está en perfecto estado. El piloto ya de por sí bajó por su propio pie del coche, aunque el impacto le provocó una leve cojera.

Daniel Ricciardo spun and hit the barriers hard at Turn 9️⃣ He was able to get out of his Renault and the medical examiners have declared him fit for the rest of the weekend 👍#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/aAfwbEunAf — Formula 1 (@F1) July 10, 2020

Tras pasar por el centro médico, como sucede con todos los que sufren un accidente de este tipo, regresó al paddock para ver el final de los Libres 2.

El australiano no pudo ni marcar tiempo en una sesión en la que su compañero, Esteban Ocon, terminó décimo.

Por su parte, Carlos Sainz fue quinto tras Max Verstappen y los 'tres Mercedes' de Bottas, Pérez y Stroll. El cuarto, el otro oficial junto al de Valtteri, fue Hamilton y terminó tras el piloto madrileño de McLaren.