En el año 2017 Valtteri Bottas llegaba a Mercedes y se convertiría en el escudero de Lewis Hamilton. En muy pocas ocasiones el finlandés fue superior al británico, que en muchas carreras ayudaba al heptacampeón del mundo. Esto hizo que protagonizara algún episodio polémico como por ejemplo el año pasado en Zandvoort, marcando la vuelta rápida cuando el equipo le pedía que abortara, quitándole ese punto extra a Hamilton, que tuvo que parar en boxes y marcar en la última vuelta el tiempo más rapido para recuperar ese punto.

A pesar de los logros que consiguieron juntos, Bottas siempre estuvo a la sombra de Hamilton. Tras su fichaje por Alfa Romeo, esta es la primera vez en cinco años que el finlandés no comparte equipo con el británico. Y aunque no le critica, sí que reconoce estar más feliz sin él al lado, a pesar de tener un coche que no lucha por victorias.

También he reconocido disfrutar más en las luchas en la pista, ya que ahora tiene que estar atento a "seis coches" y no a tan solo dos. "Está bien, tal vez no siempre recuerdes las cosas, pero realmente siento que estoy disfrutando la F1 más que nunca. Esta temporada es probablemente la más divertida hasta ahora", explica Bottas en declaraciones a 'Motorsport'.

"Está siendo la que más he disfrutado", comenta. Ahora en la escudería italiana él es el líder y es su compañero Guanyu Zhou el segundo piloto. "No soy solo un piloto, sino también un miembro importante del equipo. Siempre fue bastante difícil en el pasado dar un paso adelante. Y creo que Lewis también en un equipo es una persona bastante dominante en cierto modo. Estaba bastante claro que no podía tener el mismo papel allí que el que tengo aquí", continúa.

Ahora mismo y tras el parón veraniego, Valtteri Bottas es noveno en el Mundial con 46 puntos, siendo su actuación más desatacada un quinto puesto en Imola. Por su parte, Alfa Romeo va sexta en el Mundial de Constructores, con 51 puntos y bastante lejos de McLaren y Alpine.