El bonito gesto de Charles Leclerc con Carlos Sainz a modo de despedida: "Gracias por..."

Es cierto que han tenido sus más y sus menos. Sin ir más lejos, solo hace falta remontarse al Gran Premio de Las Vegas en el que Charles Leclerc mostró su enfado por haber dejado pasar a Carlos Sainz a pocas vueltas del final.

Eso ha ocurrido varias veces a lo largo de los cuatro años que han compartido en el 'box' de Ferrari pero con el español siendo el principal perjudicado. Aún así su relación fuera de la pista siempre ha sido muy buena y ahora la despedida entre ambos promete ser emotiva.

En la previa del GP de Abu Dhabi, Leclerc ha querido tener un bonito gesto con su compañero. El monegasco llevará un casco con el mensaje "muchas gracias, Carlos" serigrafiado a modo de homenaje por los momentos vividos juntos.

Leclerc también ha querido mandarle un mensaje a Sainz en el día en el que el madrileño pondrá fin a la que hasta ahora es la etapa más exitosa de su carrera como piloto: "Casco especial para un compañero de equipo especial. Gracias por estos 4 años juntos. Vamos a darle el máximo para este último fin de semana juntos".

Todo esta emotividad contrasta con lo que tiene en juego Ferrari. Los 'Tifosi' siguen teniendo opciones de conquistar el Mundial de Constructores pero necesitan prácticamente un milagro. Los McLaren ocuparán la primera línea de salida. Solo Sainz podrá ponerles en apuros desde la tercera plaza y deberá esperar a que Leclerc sea capaz de remontar desde la última posición

Special helmet for a special teammate ❤️

Thanks for these 4 years together. Let’s push to the max for that last weekend together. pic.twitter.com/VeEPAO0jQf