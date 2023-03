Desde hace un par de años atrás se viene elucubrando con la posibilidad de que Madrid albergue un Gran Premio de Fórmula 1.

Desechada la posibilidad del circuito del Jarama a no adaptarse a los cánones de seguridad de la competición, la opción más realista es un circuito semiurbano en torno a IFEMA.

De hecho, el jefe de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, aseguró la pasada semana que el proyecto sigue en conversaciones y para nada cerró la puerta del 'Gran Circo' a la capital.

Eso sí, lo que no se podía imaginar es lo que ha destilado Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, en una entrevista en 'Cope'.

El homólogo de Domenicali en MotoGP quiere hacer un Gran Premio de Madrid con la Fórmula 1 el mismo fin de semana.

"He hablado con Stefano Domenicali para hacer un campeonato de F1 y de motociclismo el mismo fin de semana en el mismo circuito. Le estamos dando vueltas", arrancó.

"Stefano me ha hablado para un circuito en Madrid y he hablado con el alcalde de Madrid. Tenemos que ver porque necesitamos escapatorias más grandes que son más difíciles en circuitos no permanentes. Tenemos contrato hasta 2027 con los circuitos; sería para más tarde", añadió.

Eso sí, como dice Ezpeleta, esta posibilidad no sería viable hasta 2027, cuando el contrato con el circuito de Montmeló ya haya terminado y MotoGP pueda darle también luz verde al proyecto. De finalmente hacerse, sería un bombazo.