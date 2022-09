En 2026 la Fórmula 1 cambiará la normativa de las unidades de motor, simplificando los motor, reduciendo sus gastos y yendo en dirección de la electrificación. Esto ha hecho que algunas marcas hayan mostrado interés en entrar al 'Gran Circo', pero no ha sido el caso de BMW.

Andreas Roos, jefe de BMW Motorsport, ha confirmado a Motorsport-Total.com que no hay interés en entrar a la Fórmula 1 por su alta inversión y su intención de centrarse en otras competiciones: "No es un problema para nosotros, no estamos interesados en este momento. Hay que ser realista, la inversión en Fórmula 1 es muy alta y para que eso regrese, tienes que tener mucho éxito durante mucho tiempo".

"Estamos contentos con el gran ramillete de proyectos que tenemos actualmente en el automovilismo. Ya estamos prácticamente en la electrificación. LMDh encaja perfectamente en eso y no sólo en 2026, cuando la Fórmula 1 vaya en esa dirección. Desde ese punto de vista, este es el momento adecuado para que hagamos LMDh ahora", dijo Roos.

Esos proyectos en el automovilismo es la entrada de BMW en la IMSA y en el Campeonato Mundial de Resistencia. En este último es donde competirán en la categoría LMDh que Roos considera más beneficiosa para la marca que iniciar un nuevo proyecto en el 'Gran Circo'.

Pese a que BMW se ha negado a una vuelta a la Fórmula 1, sus compatriotas de Audi y Porsche sí lo harán. Audi ya ha confirmado su presencia de manera oficial para 2026 y, salvo sorpresa, todo hace indicar que lo hará con la estructura de Sauber (Alfa Romeo actualmente).

Por su parte, Porsche todavía no ha formalizado su inscripción aún, ya que tras romperse las negociaciones con Red Bull, aún están en busca de una escudería que motorizar.