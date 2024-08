Con un McLaren que es el coche más rápido por delante del Red Bull, Lando Norris no puede acercarse a Max Verstappen. La diferencia es de 78 puntos y el neerlandés, que este fin de semana corre en casa, camina hacia su cuarto mundial consecutivo.

Lando se ha mostrado más autocrítico que nunca. Ha apuntado este viernes que no está al nivel de "un campeón": "Después de la primera mitad de la temporada, no he rendido al nivel de un campeón del mundo, así de simple".

"En algunos momentos he rendido, y en muchas carreras lo he hecho, pero también ha habido pequeñas cosas que me han fallado por el camino, y esas son cosas que no me puedo permitir. Aunque lo sé, he demostrado en el pasado y en las últimas carreras que no estoy contento cuando no estoy al nivel que necesito, eso es porque soy un apasionado y quiero ganar", dice el compañero de Oscar Piastri. Una victoria para cada uno con un McLaren que merece mejores resultados.

"En realidad, sigo igual, solo cosas que he recordado y de las que he aprendido, pero estoy peleando por un campeonato, así que no voy a estar contento si no estoy rindiendo al nivel que necesito para batir a Max, a Red Bull y a los otros", dice el británico, llamado a ser campeón de la Fórmula 1 en el futuro.

Menciona sus "errores" que le han costado algunas victorias: "Estoy muy contento con cómo ha ido la temporada, pero he cometido demasiados errores, he regalado demasiados puntos, que no es lo que necesito si quiero luchar por el campeonato contra un piloto como Max, así que hay muchas cosas que he analizado y en las que tengo que trabajar".

"No hay una sola cosa que tenga que cambiar, pero, sinceramente, en la salida y en la primera vuelta es donde se me han ido la mayoría de las oportunidades. A partir de la primera vuelta, en general, las carreras han sido fuertes y el ritmo ha sido bueno", sentencia Norris.