Antonio Lobato sorprendió hace unos días afirmando que, aunque en Fórmula 1 no existen los milagros, sí ve que Aston Martin pueda llevar a cabo uno esta temporada 2023.

De hecho, el narrador de F1 ve a la escudería de Silverstone por detrás de Red Bull, pero por delante de Mercedes y de Ferrari.

Sin embargo, a pesar de la ilusión que se destila entre la afición y del miedo que desliza el paddock, desde el seno del equipo optan por mantener la calma.

Fernando Alonso ya ha dicho en varias ocasiones que el objetivo de 2023 es dar un paso adelante, mejorar el resultado de 2022 y llegar a 2024 con opciones de pelear por el título. Y ese discurso lo ha comprado el equipo.

Mike Krack, jefe de Aston Martin, ha parafraseado al asturiano afirmando que a pesar de su gran 'stint' en Bahrein, la meta es "estar delante del sexto o séptimo coche, mejorar lo del año pasado".

"No fue mala, es verdad, pero las condiciones de pista eran muy buenas. Había mucha goma, otros equipos estaban con gomas nuevas y eso ayuda. Pero cada cosa en su contexto. Lo ha dicho Fernando, no hay milagros en la Fórmula 1", ha explicado en declaraciones recogidas por 'As'.

"Así son las dinámicas, pero tenemos que mantener los pies en el suelo. Las expectaciones son altas a estas alturas del año y todos queremos hacerlo bien. Tenemos el objetivo claro de mejorar lo que hicimos el año pasado, pero eso es todo", ha añadido.

Sobre el favorito, no tiene dudas: "Red Bull está delante. Y creo que los tres equipos 'top' son muy fuertes. No sé si los otros han puesto las cartas sobre la mesa. El Alfa Romeo es fuerte, Haas hizo vueltas muy buenas. Todos son equipos muy buenos y han hecho sus deberes en invierno. Será una lucha muy fuerte".

Eso sí, Krack afirma que en los test han cumplido uno de sus grandes objetivos: "Tiene un enfoque agresivo, con el techo de gasto y la intensidad de las carreras tienes que empezar con una buena base. Ese era uno de los objetivos".

"Nunca te sientes bien preparado, hay una lista de tareas en las que tenemos que trabajar, porque los test solo tienen tres días y en la carrera hay muchas cosas que pueden salir mal", ha zanjado.