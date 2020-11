La Fórmula 1 ha presentado un primer borrador del calendario de las carreras que habrá en 2021 y han confirmado que habrá gran premio en Arabia Saudí.

Sin embargo esto no ha gustado a a asociaciones en defensa de los derechos humanos, como es el caso de organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional. También cientos de aficionados mostraron en sus redes sociales su rechazo a celebrar una carrera en un país como Arabia Saudí.

"¿Ha usado el personal de la Fórmula 1 sus negociaciones con los líderes saudíes para abogar por la liberación de las mujeres activistas de derechos humanos cuyo único crimen fue defender su derecho a conducir? Los aficionados, los medios de comunicación y los equipos deberían usar este momento para decirle a su deporte que no deberían asociarse con alguien que viola de manera tan grave los derechos humanos", ha denunciado el director de Human Rights Watch, Minky Worden.

Por parte de Amnistía Internacional creen que la Fórmula 1 no debería ayudar a limpiar la imagen del país. "La Fórmula 1 debe darse cuenta de que un GP en Arabia Saudí en 2021 sería parte de los esfuerzos que hay por limpiar el pésimo historial de derechos humanos del país. A pesar de que supuestamente se les permitió a las mujeres saudíes conducir sin ser arrestadas, las autoridades han metido en la cárcel y torturado recientemente a varias activistas que luchan por los derechos de la mujer, incluyendo a Loujain al-Hathloul y Nassima al-Sada", ha afirmado Felix Jakens, director de campaña de Amnistía Internacional en el Reino Unido para 'Motorsport'.

¿Qué opinan las escuderías?

Algunos jefes de equipo también se han pronunciado al respecto, pero al contrario que Amnistía Internacional, confían en que la llegada de su deporte a Arabia Saudí genere un impacto positivo.

"Creo que el deporte debería unir, el deporte debería ayudarnos a llevarnos a un lugar mejor. Pienso que hemos visto que al correr en todo el mundo se creó una conversación positiva alrededor de la Fórmula 1. He estado en Riad con la Fórmula E hace un año y me impresionó el cambio que he visto. Ahora como visitante nunca sabes cómo van las cosas, pero personalmente y es el único comentario que puedo hacerlo por lo que vi, fue un gran evento sin segregación, mujeres y hombres en el mismo lugar disfrutando del evento deportivo. Necesitamos empezar en algún sitio y lo que visto es que ha empezado en algún sitio y creo que deberíamos hacer lo que sea posible para hacer del mundo un lugar mejor", ha opinado Toto Wolf para 'Motorsport'.

El jefe de Ferrari coincide con el de Mercedes, Binotto también confía en impactar positivamente en el país: "Creo que eso es el deporte, da igual el lugar al que vaya, sea lo que sea, siempre es positivo y creo que el deporte siempre tiene un mensaje positivo. El deporte puede aportar optimismo, así que creo que esa es la forma en la que deberíamos verlo. Pienso que simplemente deberíamos entender que podemos ser un vector de positividad y eso es importante".

Christian Horner también ha querido unirse para apoyar la decisión de Liberty. "Como he dicho muchas veces antes, cuando nos inscribimos a un mundial, no tenemos voz sobre los sitios a los que va el deporte, nos inscribimos para correr en cada carrera. Confiamos en el propietario de los derechos comerciales, también en el aparato de gobierno, en que han hecho la investigación necesaria y han tomado decisiones que son correctas. Así que confiamos en que han tomado las decisiones correctas y sea el lugar que sea en el que corramos, vamos a participar y dar lo mejor en esas carreras", ha asegurado.

Tanto aficionados como la propia delegación de Amnistía Internacional están pidiendo a Lewis Hamilton que alce la voz y se oponga a esta carrera, quieren que sea fiel a la imagen que ha dado los últimos años oponiéndose al racismo, luchando por la igualdad y por el medioambiente.

"Si el piloto más destacado del deporte quiere hablar y dice que 'este es un país que tiene una historia terrible respecto a los Derechos Humanos', entonces eso restará brillo a la forma que tiene Arabia de limpiar su imagen", ha explicado Jakens para 'AP'.

"Entonces Lewis Hamilton pide justicia para Breonna Taylor en el podio y eso aparentemente justificó una investigación de la FIA y un cambio de reglas para el podio después de Mugello. Luego, anuncian un acuerdo a largo plazo con Arabia Saudita... supongo. #WeRaceAsOne no significa nada", ha expresado enfadado un aficionado en redes sociales.

Por el momento Arabia Saudí formará parte del calendario de 2021 y parece ser que nada cambiará, tal y como pasó con las protestas por correr en Baréin debido a la represión interna del país, que no sirvieron.

Además hay que recordar que la Fórmula 1 depende de este país, algunos equipos como Mercedes y McLaren tienen como principales accionistas a Baréin y Abu Dhabi, además del acuerdo del 'Gran Circo' con la petrolera saudí Aramco.