En la temporada 2012 de la Fórmula 1, Sebastian Vettel y Fernando Alonso pelearon hasta el final por el campeonato de pilotos. Fue el Red Bull el que se llevó el campeonato por delante del Ferrari con sólo tres puntos de diferencia. Uno de los momentos más dolorosos de la carrera del asturiano.

Ese año Alonso, al volante del Ferrari, dejó una de las radios más tensas que ha tenido en su carrera en la Fórmula 1. Fue en Bahrein, donde luchaba por posición con el Mercedes de Nico Rosberg.

Y ahora la competición ha recordado en sus redes sociales cómo fue aquel momento. "Me ha empujado fuera de la pista. Tienes que dejar espacio, siempre tienes que dejar espacio", dijo por radio el bicampeón.

Rosberg no dejó pasar a Alonso hasta en dos ocasiones a pesar de que tenía menos velocidad. Una carrera en la que también tuvo un encontronazo con Lewis Hamilton, entonces en McLaren.

Fernando with some driving tips for Nico 📻🫣#F1 pic.twitter.com/lsXuY4jjcG