La salida de Adrian Newey de Red Bull podría ser la gota que colme el vaso de la paciencia de Max Verstappen, que en los últimos meses ha visto cómo el 'caso Horner' ha aumentado la tensión en el equipo y sabiendo que las perspectivas de cara a 2026 no son muy halagüeñas.

El neerlandés no es ajeno a los cantos de sirena que le llegan desde Mercedes, y este próximo fin de semana en Miami podría darse la primera reunión seria entre ambas partes.

Así lo ha afirmado el expiloto de Fórmula 1 Tom Coronel en declaraciones a 'Racing News 365', asegurando que "la situación de Verstappen, por supuesto, sigue en el limbo".

"Los rumores son que alrededor de Miami, él junto con Jos Verstappen y Raymond Vermeulen, mánager de Max, van a hablar con Mercedes", ha explicado.

En dicha reunión no solo se trataría el tema económico, sino también el deportivo de cara a 2026: "Entonces van a hablar de lo que es posible. Y no se trata sólo de dinero".

"Va a conseguir ese título mundial en los próximos dos años, y en 2026 estará sentado en esa cosa plateada. Me cuesta imaginarlo de otra manera", ha añadido.

Coronel considera que el vigente campeón ya no disfruta como antes: "Veo que el factor diversión se ha ido un poco. Veo a Max haciendo lo suyo. Ya no se divierte en Red Bull. Eso se nota en todo, y es lo único en lo que me fijo".

"Hay rumores de que la unidad de potencia está muy atrasada, que no pueden sacarle potencia, y que ellos [Red Bull] simplemente no van a conseguirlo", ha zanjado, dando el motivo de peso que podría desembocar con la salida de Verstappen de Milton Keynes.