McLaren es el coche más rápido de la parrilla. Lando Norris le ha sacado 20 segundos a Max Verstappen en el Gran Premio de Países Bajos. Y eso que falló en la salida. Y el neerlandés se mostró desesperado por radio en muchas fases de la carreras. No encontraba el 'feeling'.

Finalizó segundo, minimizó daños y la diferencia en el campeonato es ahora de 70 puntos. Pero ha lanzado una advertencia a los suyos. Porque la historia podría haber ido mucho peor si Oscar Piastri hubiera llegado por detrás.

"No me sorprende lo que ha hecho McLaren, pero nosotros tenemos que hacerlo mejor. Hoy el coche no funcionaba, no respondía, y también he tenido que pelear con la degradación. Hemos sido muy lentos", ha dicho el tres veces ganador de la Fórmula 1.

Y lanzó el aviso: "Ser segundo es triste, pero podía haber sido peor...".

"Las últimas carreras no han sido buenas, así que creo que, en cierto sentido, eso ya es un poco alarmante. Pero sabemos que no debemos entrar en pánico, sólo estamos tratando de mejorar la situación y en eso estamos trabajando", se extiende el compañero de Sergio Pérez.

Ahora el trabajo de Red Bull es entender el motivo por el que su coche está cayendo en picado en comparación con McLaren: "Algo en el coche ha hecho que sea más difícil pilotar y es muy difícil determinar de dónde viene en este momento".