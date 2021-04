Desde que en 2004 narrara su primera carrera de Fórmula 1, Antonio Lobato ha sido la voz del campeonato en los últimos 15 años. Ahora, una vez arrancada la nueva temporada del Mundial, el periodista ha repasado su trayectoria en el 'Gran Ciro' y ha desvelado su mejor y peor entrevista.

¿La mejor? Lobato no tiene dudas: "Recuerdo una a Fernando. Una de las primeras en profundidad que le hicimos. Y al acabar la entrevista, recuerdo que Fernando resopló y me dijo: 'Ostras, ha sido muy difícil'. Y la verdad es que fue muy buena".

En el polo opuesto, recordando su peor experiencia, el narrador afirma que se produjo con Michael Schumacher después de que el 'Káiser' concediese 16 entrevistas antes.

"La peor fue a Michael Schumacher, que corté. Directamente la corté. Yo era le número 17 para entrevistar. Me senté con él y para romper el hielo le hice una broma. Le dije: 'Si ganas el Mundial este año vas a tener un problema' y me dijo: '¿Cuál?', y le dije que no iba a tener espacio en la gorra para poner una barra y una estrella más, que es lo que hacía cuando ganaba un título, y su respuesta fue: 'I will fix it' ("Lo arreglaré")", explica.

"Y empezamos la entrevista y me contesta con monosílabos, "yes", "same"... Entonces le dije que tenía la impresión de que no tenía ganas de hacer esa entrevista, y me dijo que no. Yo le dije que para hacer una entrevista así, yo tampoco tenía ganas de entrevistarle, me quité el micrófono y me fui. La peor entrevista de mi vida, que por supuesto no se emitió", añade.

Así, después de apreciar fehacientemente las pocas ganas del alemán de hablar, Lobato se levantó y abandonó la entrevista. 15 años después, y con el hijo del heptacampeón en la parrilla, Antonio sigue siendo la voz del 'Gran Circo'.