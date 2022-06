El A522 lucirá una nueva decoración. El equipo de Alpine ha tomado la decisión de incluir la bandera arcoíris en el monoplaza de sus dos pilotos, Fernando Alonso y Ocon, con el objetivo de mostrar públicamente su apoyo y dar visibilidad a través del automovilismo a la comunidad LGTBIQ+. Para ello, ha anunciado oficialmente su asociación con Racing Pride.

La escudería francesa trabajará junto a esta organización benéfica en varias iniciativas que tratarán de crear un entorno inclusivo para todas las personas pertenecientes a dicho colectivo. Además, Alpine aprovechará este mes de junio para mostrar numerosos símbolos para crear conciencia en la sociedad, ya que está considerado el Mes del Orgullo.

"Alpine está trabajando con Racing Pride para comprender los desafíos que enfrenta la comunidad LGBTQ+ dentro del deporte, para combatir los prejuicios y hacer de Alpine un lugar de trabajo seguro y acogedor, independientemente de la orientación sexual, la expresión de género o la identidad de género", se puede leer en el comunicado oficial del equipo.

Racing Pride se ha encargado de realizar una profunda revisión de las políticas existentes en Alpine, y ya está trabajando en varios departamentos para establecer nuevas políticas que consigan mejorar la diversidad y la inclusión, ya que su primer objetivo es consultar las áreas claves para conocer de primera mano los prejuicios existentes en la escudería.

De acuerdo con el escrito de Alpine, a partir de ahora "existen iniciativas para comenzar a contrarrestar esto, fomentar la empatía al ayudar a los miembros del equipo a comprender y apreciar las experiencias de diferentes comunidades".

Cabe destacar que ya a principios de este año, la escudería estableció un nuevo comité de diversidad e inclusión.

En estos momentos, los componentes del equipo francés ya tienen en sus manos la opción de utilizar cordones y prendedores con los colores de la bandera arcoíris.

Es más, la propia fábrica exhibirá esta bandera en sus astas. El CEO, Laurent Rossi, ha destacado que "durante mucho tiempo, el automovilismo no ha sido representativo de la diversidad que vemos en la sociedad en general".

"Hay varias razones, pero debemos mirar hacia adelante y desafiar los sesgos que vemos. Nuestro viaje comienza aquí. La comunidad LGBTQ+ ha carecido de representación y apoyo visibles dentro de nuestra industria, y necesitamos cambiar esto. Queremos que Alpine sea un lugar de trabajo abierto, inclusivo y productivo y que nuestros empleados se sientan felices y apoyados en el mismo", añadió el ingeniero.

"Un ambiente feliz da una mayor creatividad y eso es exactamente lo que necesitamos fomentar a medida que avanzamos. Para hacerlo, debemos comprender completamente los desafíos que enfrentan algunos de los grupos subrepresentados en el automovilismo. El Mes del Orgullo es un buen lugar para comenzar; sabemos que tenemos que hacer más para darle a esta comunidad una voz y una representación", concluyó Rossi.

We're proud to mark Pride Month with symbols of allyship throughout June.

This includes a partnership with @RacingPrideHQ, the initiative to promote LGBTQ+ inclusion through motorsport. #PrideMonth 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️