Fernando Alonso no tiene contrato para 2023. El asturiano firmó dos años en su regreso a la Fórmula 1 con Alpine y no hay un futuro claro todavía.

El objetivo de Alonso era tener un coche competitivo el año del cambio de reglamentación. Una primera temporada de trabajo y adaptación que sirviera para estar al 100% el siguiente año.

Sin embargo, los resultados están muy lejos de lo esperado. El objetivo no era ganar el mundial, pero sí querían poder hacer algún que otro podio. La realidad es que están luchando por acabar las carreras en los puntos.

A pesar de todo, Fernando quiere seguir en la Fórmula 1, aunque con quién es algo que decidirá en verano. Así lo ha confirmado para 'Dazn' en el GP de Canadá: "Mi intención es seguir un par de años más porque me encuentro bien. Voy a esperar al verano, a la pausa del verano para tomar las decisiones. No hay ninguna novedad, no he hablado con nadie todavía ni han pasado cosas... En verano hablaré".

¡OJO! 👀 @alo_oficial habla sobre su futuro 💥 "Mi intención es seguir un par de años más porque me encuentro bien. En verano hablaré" 🍿#CanadaDAZNF1 🇨🇦 pic.twitter.com/3F50wWyW1y — DAZN España (@DAZN_ES) June 17, 2022

El asturiano fue uno de los más fuertes en los entrenamientos del viernes. Además de sacarle un segundo a su compañero de equipo, logró quedar como el tercer piloto más rápido por detrás de Max Verstappen y Carlos Sainz.