Muchas esperanzas tenía Alonso en este sábado. En el sábado del sprint. En un día en el que ya se van a repartir los primeros puntos del fin de semana. Será así en la carrera, pero para dicha carrera tocaba clasificar primero. Y ahí Fernando volvió a 'pinchar'. Volvió a repetir lo del viernes. Volvió a marcar un séptimo que hará que necesite de una gran remontada para alcanzar el podio en el GP de Austria.

Tanto en la carrera larga como en la corta. Porque esta tarde, este sábado puntuable, va a tener que remar. Va a tener, por ejemplo, delante a un sorprendente Nico Hulkenberg con el Haas. Con un Haas con gomas medias. Sí, los coches norteamericanos van muy bien en Spielberg. Van, parece ser, mejor que los Aston Martin.

Al menos en tanda corta, porque habrá que ver qué pasa cuando toque dar más de 3 ó 4 vueltas consecutivas y cómo actúa la degradación de las gomas. Porque el fuerte de Alonso, y del coche verde, es la carrera... pero ahí es mejor salir delante que en el medio.

Entre Leclerc y Stroll... Fernando

Primero, por lo más lógico. Porque tienes menos que avanzar para sumar puntos. Para sumar muchos puntos. Y segundo, porque en la salida es mejor no tener demasiada compañía alrededor. En su caso, estarán Leclerc y su compañero Lance Stroll.

Sí, se les está atragantando esta pista a los Aston Martin. Sí, posiblemente sea por las tres zonas de DRS. Sí, de sobra conocidos son los problemas que tienen, comparándolos con el resto, en ese sentido. Tampoco ayuda el no tener ni un solo juego de gomas nuevas en una sesión tan especial como esta.

Debacle de Mercedes

Esta vez no hubo límites de pista en su caso. Todo dentro de las líneas blancas. Salvando lo que eliminó a Lewis Hamilton, por ejemplo, en Q1. Porque Mercedes no está para hablar tras lo visto en la mañana en Austria. Porque si el heptacampeón no dio ni una vuelta en Q2 lo mismo puede decirse de un Russell que sale 15º.

¿Fuera de posición? Muy posiblemente, pero son dos adversarios menos, a priori, para Alonso y Sainz en la búsqueda de la mayor cantidad de puntos posible en la casa de Red Bull.

Sainz, a por el podio

Primero y segundo son Verstappen y Pérez. Tras ellos, Norris, con Hulkenberg. Luego, los Ferrari de Carlos y de Charles Leclerc. Y después, Fernando Alonso.

A saber cómo termina todo tras las 24 vueltas en Spielberg...