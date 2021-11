Alonso suma su podio número 98 tras subirse de nuevo al cajón siete años después, no lo lograba desde Hungría 2014. Un gran resultado para una gran actuación del asturiano en el GP de Catar.

Alonso salía tercero y rápidamente se puso segundo, aunque Verstappen no ha tardado en llegar devolviéndole a su tercer posición inicial. A partir de ahí, su carrera ha sido una batalla continua para evitar que Pérez le ganara.

Checo llegó a ponerse por delante de Alonso, pero la estrategia a una parada de Alpine ha sido mucho más fuerte que la de Red Bull a dos y finalmente ha logrado ganar al mexicano y, por tanto, terminar tercero.

"Llevo mucho tiempo esperándolo, se hizo de rogar. Quiero agradecer a todos los que esperaron conmigo que esto llegara y no dejaron de confiar", ha comenzado explicando Alonso para los micrófonos de 'Dazn'.

"Mis neumáticos se sentían bien, pero me decían que los cuidase porque había pinchazos y otros estaba sufriendo, me iba guardando medio segundo por vuelta en el último sector. Me decían que no empujase por miedo a que pinchara", ha asegurado el asturiano mientras añadía: "No me decían nada por la radio, estaba mosca, porque no me decían si Péres iba a llegar o no. Estaba empezando a pensar que iba a llegar y que no me lo querían decir por miedo a que empujase y explotara el neumático, pensé que el cuarto puesto estaba bien para ellos como equipo".

Alonso ya avisó a principio de temporada que este sería un año de adaptación, que las victorias no eran posibles y que los podios iban a ser muy complicados. Finalmente, ambas cosas han ocurrido, con la victoria de Ocon en Hungría y con el podio de Alonso en este GP de Catar.

"He vuelto para intentar luchar por ser campeón del mundo una vez más y sabemos que el 2022 nos ofrece una buena oportunidad. Si el año que viene no somos rápidos será nuestra culpa. Sin este 2021 no hubiese estado listo para el año que viene, este año formaba parte de ‘El Plan’", ha añadido Alonso.

"Ojalá llegar a los 100 podios, esperemos que para el 99 no haya que esperar tanto", ha zanjado.