El mundo del deporte ha dado la espalda a Rusia después de la invasión de las tropas de Vladimir Putin sobre Ucrania. También la Fórmula 1, que canceló su mítica carrera de Sochi sin fecha de vuelta.

Ahora Stefano Domenicali, director de la Fórmula 1, ha sido muy contundente a la hora de hablar de un posible regreso. En declaraciones a 'Sport Bild' lo ha descartado por completo: "No negociaremos con ellos".

"Siempre he creído que nunca debes decir nunca, pero en este caso puedo prometer con total seguridad que ya no negociaremos con ellos. No habrá más carreras en Rusia", ha afirmado.

El promotor del Gran Premio de Rusia, Alexey Titov, ha reaccionado: "Lo que dijo tiene una marcada connotación política que nada tiene que ver con el verdadero espíritu deportivo. El futuro de nuestras relaciones hoy en día es realmente incierto".

"La situación actual en los deportes está extremadamente politizada, y debemos tomar las palabras de Domenicali con esto en mente", ha sentenciado.

Las posiciones parecen muy lejanas en estos momentos y está claro que mientras la guerra continúe la F1 ni se plantea una negociación. De hecho la competición ya anunció que para este 2022 no habría sustituto para el circuito de Sochi.

Además, la FIA tomó medidas para que todo lo ruso desapareciera del paddock. Esa medida incluso provocó que Haas despidiera a Nikita Mazepin al quedarse sin el patrocinio de la empresa de su padre.