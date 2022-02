Sebastian Vettel nunca ha destacado por ser un piloto conformista y podría abrir la puerta de salida de la Fórmula 1 para probar en el off-road. El piloto alemán se atrevió este pasado fin de semana con los buggies y los coches de rallycross, y aunque reconoce que para nada es su especialidad, le gustaría aprender y progresar.

El cuatro veces campeón del mundo en Fórmula 1 podría estar buscando nuevos retos y se dejaría seducir por "una oportunidad" en otros campos del automovilismo. Vettel ha reconocido que no había tenido ningún tipo de experiencia a la hora de pilotar un coche sobre hielo, por lo que tuvo que ponerse las pilas para llegar a punto a la Race of Champions 2022 disputada en Suecia, donde tuvo un gran papel.

"Tuve que ponerme al día. Obviamente se vio que todavía me falta un poco, pero creo que lo disfruto mucho", confesó el alemán en unas declaraciones publicadas por 'The Race'.

Además, ha sido una nueva aventura que ha sorprendido al piloto, dejándole muy buenas sensaciones: "Siempre disfruto de ver lo que están haciendo. Es una disciplina diferente, así que te lo pasas bien con un coche, pero hay muchas diferencias. Pero es fascinante, tuvimos una conversación durante la comida para entender un poco más, no es sólo estar en el coche y pilotar".

"Como en Fórmula 1 o en cualquier otra categoría, hay mucho trabajo detrás, tomar notas sobre tu ritmo y obtener toda la información que puedas, lo mismo que nosotros preparando la carrera y el análisis después", añadió.

Vettel se ha dejado querer por si alguien está dispuesto a contar con él: "El deporte avanza y hay más cosas que sólo pilotar, que también es un reto. Así que no es sólo subirte y ser bueno. Necesitas el tiempo y la experiencia, pero si alguien quiere darme un intento y la oportunidad y tiene mucho tiempo, estoy contento de estudiarlo".

Y los pretendientes para el piloto alemán no han tardado en aparecer. Desde M-Sport le ofrecen esa "oportunidad" en el WRC debido a su buen actuación en la prueba del fin de semana, consiguiendo colarse en la final, algo poco habitual para un piloto de su disciplina.

El equipo oficial del Campeonato Mundial de Rallies, a través de una irónica publicación en la oficial de su red social Twitter, ha querido mostrar a Vettel su interés.

Pssst, @AstonMartinF1, our email is info@m-sport.co.uk. Can you pass it on to Seb to drop us a line 📧?

👀

📸 / 📰 @DirtFishRally pic.twitter.com/nLFrdtUoE1