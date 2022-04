La FIA ha tenido que levantar la mano porque sólo un equipo ha cumplido con la normativa del peso del monoplaza: Alfa Romeo. El resto, coches que podrían ser considerados ilegales.

Los equipos buscan alternativas para bajar el peso de sus monoplazas, que no pueden superar los 798 kilos. Y una de ellas es el tipo de pintura. Según ha informado 'Motorsport', una empresa habría ofrecido a las escuderías un tipo de pintura más ligera.

El problema sería el precio. Porque esta pintura rondaría los 25.000 euros y supondría una rebaja de un kilo. Algo que no solucionaría los dolores de cabeza de, por ejemplo, Red Bull, que se pasa del peso en más de diez kilos.

Gian Luca Falleti, CEO de la empresa de pintura, lo explica: "No contiene plástico. Es un producto que no se quema y, por tanto, mejora la seguridad de los monoplazas. Se aplica en frío, por lo que no es necesario realizar ciclos en el horno, lo que también acorta los tiempos de aplicación".

La diferencia de peso entre unos y otros podría suponer una ventaja para los más ligeros. Porque esos kilos de menos darían al coche hasta dos décimas por vuelta. Alfa Romeo, de momento, ha demostrado haber dado un paso adelante con respecto a 2021.

¿Se plantearán los equipos este nuevo tipo de pintura? Las fábricas continúan desarrollando los coches, tras solo dos carreras, y se espera que los monoplazas ya presenten mejoras significativas en la carrera de este fin de semana en Australia.