La FIA ya ha dejado claro qué pasará en caso de que no haya opción a una clasificación por la lluvia. De no poder salir a pista, las posiciones de salida no las marcarán los Libres, en los que tampoco es que haya pasado gran cosa, sino que se regirán por el puesto que cada uno ocupe en el Mundial.

Si se toma eso como referencia, Fernando Alonso saldrá tercero en Bélgica; Carlos Sainz, sexto, por delante de Leclerc