"Ha estado tan cerca, tan cerca", ha comenzado asegurando Hamilton sobre la pole. "Antes de nada quiero dar las gracias a todos los aficionados naranjas, a los aficionados holandeses, vaya lugar, vaya pista, me encanta venir a este país y agradezco la bienvenida a los aficionados. Max a hecho una gran vuelta y he intentado alcanzarle, lo he dado todo pero él ha hecho una vuelta fantástica y se merece esa pole", ha continuado explicando el británico mientras añadía: "Mañana va a ser difícil, es muy difícil adelantar aquí pero espero que mañana la pista nos ayude a dar mañana una buena carrera".